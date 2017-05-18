Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Крым будет деоккупирован, а страна-агрессор понесет наказание.

"Свободолюбивый народ вернулся все-таки в родной Крым, и мы все вместе строили независимую Украину. И теперь уже всем понятно, что наполнение автономии Крыма исключительно российским содержанием было большой ошибкой, а цена такого просчета оказалась слишком высокой", - сказал П.Порошенко в четверг в Киеве в ходе мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

По его словам, в 2014 году, накануне 70-ой годовщины депортации крымских татар, уже постсоветская авторитарная Россия аннексировала украинский Крым, и тысячи крымских татар снова были вынуждены покидать свои родные дома.

"Оккупанты делают все, чтобы и дальше выдавливать свободолюбивый народ со своей родной земли. Что это, если не новая, необъявленная, подло скрытая депортация?", - сказал он, напомнив, что в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также происходят аресты и пытки этнических украинцев и крымских татар.

П.Порошенко отметил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.

"Крым – это Украина. А Украина – это Европа, часть цивилизованного мира, где ценится человеческое достоинство и суверенные права народа. Я уверен в деоккупации Крыма, я уверен в наказании преступников. Страну-преступника заставят вернуть украденное, и Украина уже сегодня, сейчас, рвет с постсоветским прошлым и становится частью единого европейского цивилизационного пространства", - сказал глава государства, напомнив, что в среду в Страсбурге ЕС подписал закон о безвизовом режиме для граждан Украины.