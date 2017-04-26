Президент Украины Петр Порошенко уверен, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом глава государства заявил в рамках мероприятий по случаю очередной годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Twitter. Так, Порошенко подчеркнул, что украино-белорусская граница является "границей мира". "Уверен, что украинско-белорусская граница является границей мира и никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко сегодня, 26 апреля 2017 года, проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности, запланировано участие президентов Украины и Беларуси в мероприятиях по случаю очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС. Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.

