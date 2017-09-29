Порошенко уверен, что Рада примет судебную и пенсионную реформы на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада на следующей неделе проголосует поправки в кодексы в рамках судебной реформы и во втором чтении примет законопроект о пенсионной реформе.

"На следующей неделе Верховная Рада проголосует кодексы (законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов), я уверен, что проголосует пенсионную реформу", - сказал он в пятницу в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Президент отметил, что принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсий.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что экономика страны продолжает расти шесть кварталов подряд.

"Экономика уже 6 кварталов подряд растет, то, что я говорил – худшее уже позади", - сказал президент.