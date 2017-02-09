Порошенко уже в феврале ожидает прогресса от Нидерландов по ратификации СА Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко уже в феврале этого года ожидает прогресс со стороны Нидерландов относительно ратификации соглашения об асоциации Украина - ЕС. Об этом он сказал в ходе совместного заявления с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. "Благодарен, что Греция - одна из первых стран, которая ратифицировала это соглашение. Мы ожидаем уже в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов", - сказал он.

