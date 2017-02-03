Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет о том, что украинская сторона неизменно выступает за необходимость прекращения огня на Донбассе.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отразить эти атаки, начатые в конце января (в Авдеевке . И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, сообщает пресс-служба президента.

П.Порошенко также подчеркнул, что россиянам не удалось представить позицию Украины как стороны, нарушающей режим прекращения огня.

"Все происходит с точностью до наоборот - наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечение. Подчеркиваю - не только в контролируемой украинскими войсками части Авдеевки, но и прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане и мы о них также заботимся", - сказал президент.