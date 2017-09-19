Порошенко: вооружение США поможет Украине освободить Донбасс

Американское вооружение поможет Украине освободить Донбасс, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории", - заявил президент Украины во время выступления в Военной академии США "Вест пойнт" (West Point) в понедельник в Нью-Йорке.

П.Порошенко высказал сожаление, что вопрос обеспечения Украины летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным.

Он опроверг аргумент представителей Российской Федерации о том, что "американское оружие не сможет помочь решить ситуацию в Украине" - "на самом деле сможет".

"Они (представители РФ - прим.ред) также используют аргументы, что предоставление американцами нам вооружения будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта, но это абсолютная неправда. Почему не принять это позитивное решение и не спасти больше жизней украинцев?", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что благодаря сотрудничеству с США, в том числе в вопросах гуманитарной помощи, были спасены жизни многих украинских военнослужащих. В Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН (Онлайн)

Позже в своей странице в соцсети Фейсбук П.Порошенко написал, что во время выступления в Военной академии имел возможность развенчать ряд мифов относительно обеспечения Украины новыми оборонительными вооружениями.

"Первый миф - что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй - американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий - что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление. А главное - новое оборонительное вооружение может сохранить жизнь украинским воинам", - говорится в записи, опубликованной на его персональной странице в соцсети во вторник днем. По материалам Телеграф.com.ua