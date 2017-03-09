Порошенко вручил Шевченковские премии деятелям культуры

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вручил премии им.Шевченко деятелям украинской культуры.

Церемония вручения премии состоялась в музее Т.Г.Шевченко в присутствии деятелей культуры, представителей администрации президента Украины и членов Кабмина.

Президент вручил премию Т.Шевченко в текущем году книгоиздателю и писателю Ивану Малковичу, режиссеру Степану Ковалю, скульптору Николаю Малышко и композитору Богдане Фроляк.