Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении защиты объектов инфраструктуры

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления защиты объектов инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры" , - говорится в сообщении. Стоит отметить, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Таким образом, Кабинет министров должен в двухмесячный срок разработать и принять концепцию создания государственной системы защиты критической инфраструктуры и план мероприятий по ее реализации. Кроме того, после одобрения концепции разработать при участии СБУ, Службы внешней разведки и НБУ и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О критической инфраструктуре и ее защите". Законопроектом должно предусматриваться создание государственной системы защиты критической инфраструктуры; определение органа, ответственного за координацию деятельности; определение функций, полномочий и ответственности центральных органов исполнительной власти по данному вопросу.

