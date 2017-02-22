Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение уровнем налаживания диалога с новой администрацией США.

"В настоящее время я доволен тем, как наводятся мосты и налаживается наш диалог с новой американской администрацией", - сказал глава государства, выступая в ходе оперативных сборов ВСУ в среду в Киеве.

Он напомнил, что в Мюнхене провел очень важную встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, а также провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Кроме того, по словам П.Порошенко, раньше состоялись эффективные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"В то же время я очень разочарован тем, что ряд украинских политиков нанимают себе лоббистов в Вашингтоне, плетут интриги и препятствуют отечественной дипломатии, которая работает над углублением американо-украинского партнерства", - сказал глава украинского государства.