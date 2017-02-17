Порошенко выступит на Мюнхенской конференции в пятницу вечером

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, выступит на панельной дискуссии "Будущее Запада: крушение или возвращение?" вечером в пятницу, 17 февраля.

Согласно повестке дня конференции, дискуссия состоится с 18:30 до 20:00 (по киевскому времени).

Участие в дискуссии примут также сенатор, представитель Республиканской партии США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

Кроме того, лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк примет участие в конференции, и выступит в рамках панельной дискуссии "Линии разлома в Евразии", которая состоится в субботу, 18 февраля, с 18:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Среди других выступающих сессии - президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Как сообщалось, конференция стартует в пятницу в 15:30 (по киевскому времени).

Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в рамках Евросоюза в области безопасности и обороны, кризису в Украине и отношениям с РФ, войне в Сирии и ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе конференции.

Участники также обсудят терроризм, информационные войны, а также серьезную угрозу в сфере глобального здравоохранения и климатические проблемы.