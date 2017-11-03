Президент Украины Петр Порошенко задекларировал свыше 1 млн гривен доходов в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". Об этом свидетельствует соответствующая декларация главы государства, размещенная сегодня в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Так, Порошенко указал в декларации доходы в размере 80 913 гривен, 97 151 гривен, 314 584 гривен и 589 845 гривен. Таким образом, общая сумма задекларированных доходов главы государства составляет 1 089 423 гривен. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в августе 2017 года получил 172 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества. Покупателем движимого имущества Порошенко стал Игорь Мозоль. По данным СМИ, речь идет о директоре по экономической безопасности ПАО "Киевоблгаз". Кроме того, в августе Порошенко задекларировал 1,23 млн гривен процентов по депозитному счету в "Международном инвестиционном банке".

