Порошенко запустит символический "таймер безвиза"

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 10 июня, примет участие в церемонии запуска символического "таймера безвиза", сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, "таймер безвиза" будет запущен утром на площади возле администрации президента.

Вечером в этот же день глава государства примет участие в праздничном мероприятии по случаю введения безвизового режима с Евросоюзом на Европейской площади.

На странице праздничного концерта в Фейсбуке сообщается, что концерт начнется 10 июня в 20.00. На нем выступят украинские исполнители Katya Chilly Group, "Плач Еремии", Кристина Соловий, "Пиккардийская терция", Kozak System, Руслана, Антитела.