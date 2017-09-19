Порошенко завтра выступит на Генассамблее ООН в 18:45. Президент выступит девятым

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 20 сентября 2017 года, выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (США) в 18:45 по киевскому времени. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В среду 20 сентября президент выступит на саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит продлится с 10.00 до 11.30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот день примерно в 11.45 (18:45 по Киеву, - ред.) по местному времени (президент выступит девятым)", - сообщил Цеголко.

В среду 20 сентября Президент выступит на Саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит продлится с 10.00 до... Опубликовано Святославом Цеголком 19 сентября 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко 18-21 сентября 2017 года будет находиться с рабочим визитом в США. Как отмечается, в рамках визита в США Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросах противодействия использованию интернета в террористических целях.Кроме того, Кроме того на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. По материалам РБК-Україна