Порошенко заявил, что будет противодействовать всем, кто в угоду России сеет беспорядки и анархию в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет противодействовать всем силам и лицам, которые попытаются организовывать общественные беспорядки и подогревать анархические настроения в государстве.

"Предупреждаю тех, кто выходит за рамки названных принципов, закона и здравого смысла, что я буду противодействовать всем тем, кто будет пытаться в угоду России насаждать в Украине беспорядок и анархию, буду противодействовать и убеждением, и силой правоохранительных органов", - сказал П.Порошенко в пятницу утром, выступая по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921гг в Национальном музее истории Украины.

Президент выразил мнение, в Украине многие путают демократию с "махновщиной".

"Мы утратим государственность, если все и каждый не осознает, что монополию на применение силы имеет только государство, что все акции протеста должны носить исключительно мирный характер, что пристрастие к оружию нужно демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует подрывать не территории врага, а не в тылу собственных войск", - сказал П.Порошенко.

Глава государства призвал все политические силы страны учитывать в своей внутриполитической борьбе сложные внешние обстоятельства, в которых строит свое европейское будущее Украина.

"Хотите бороться против президента – очень прошу, на то вы и оппозиция. Но Украину не расшатывайте, и не поджигайте!", - обратился к политикам П.Порошенко.