Президент Украины Петр Порошенко заявил, что четкие слаженные действия власти и военных не дали возможности Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.

"Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, - в координации все вместе сделали всё возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - сказал глава государства в ходе видеоконференции с главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским, передает пресс-служба президента.

По его словам, пророссийские боевики сознательно не позволяют работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона. В то же время, президент отметил работу украинского правительства, в том числе благодаря реализации позиций штаба во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьером Геннадием Зубко, а также указал на блестящую работу украинских военных и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.