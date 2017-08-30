Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине состоялись 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС.

Об этом он заявил на открытии Новояворовской общеобразовательной школы во Львовской области во вторник, 30 августа.

Президент сообщил, что все реформы, которые должна провести Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.

"Уже проведены 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное - успешной страной", - сказал Порошенко.

Он отметил, что уже была проведена таможенная реформа, благодаря которой половина поступлений от конфискованной таможенниками контрабанды идет на ремонт дорог.

"Миллиарды гривен поступили на ремонт дорог. А это развитие бизнеса, туристическая и инвестиционная привлекательность страны, новые рабочие места и прочее", - добавил президент.

По его словам, в ближайшем будущем правительство планирует провести пенсионную реформу.

"За счет увеличения поступлений в Пенсионный фонд планируем увеличить пенсии для украинских пенсионеров. И мы это сделаем", - сказал Порошенко.