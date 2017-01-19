Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина не нуждается в иностранных солдатах или армиях для защиты своей территории.

Об этом он сказал в интервью изданию The Wall Street Journal, передает пресс-служба главы государства.

"Мы не нуждаемся в иностранных солдатах или армиях для защиты украинской территории. Мы сами это делаем. Но международная поддержка, включая санкции, является инструментом, который мотивирует Россию сесть за стол переговоров и создает стимул для вывода оккупационных войск", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина требует от России вывода оккупационных войск и техники с украинской территории, а также де-оккупации Крыма. Он напомнил, что с начала войны в Донбассе более 10 тыс. военных и гражданских украинцев погибли из-за российской агрессии.

Петр Порошенко рассказал, что несколько дней назад Украина подала иск в Международный суд ООН против России.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона использует все возможные политические и дипломатические методы для защиты.