Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была полноценной и детальной.

"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сказал П.Порошенко журналистам по итогам встречи с Д.Трампом в Вашингтоне во вторник.

Глава украинского государства также отметил, что в ходе переговоров получил заверения в твердой поддержке проведения реформ в Украине.

П.Порошенко также заявил, что видит в США надежного партнера: "На сегодня США принимают дополнительные санкции практически каждый день, и я вижу позицию США как надежного стратегического партнера Украины".