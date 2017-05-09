Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в России.

"Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанному пренебрежением к международному праву", - заявил он во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве в понедельник вечером.

По словам президента, Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта, но такое стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России.

Он подчеркнул, что "российская гибридная армия" еще ни разу не придержалась условий прекращения огня на Донбассе.

"Завтрашние парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, будут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что условием для выполнения Минских договоренностей является соблюдение условий прекращения огня.

Президент добавил, что важно не допустить триумфа агрессора, и понимание этого, понемногу приходит и к другим странам.