Порошенко заявляет о завершении триалога Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента по безвизовому режиму Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о завершении триалога между Советом Евросоюза, Европейской комиссией и Европейским парламентов о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

"Приветствую завершение триалога Совет-Еврокомиссия-Европарламент по безвизовому режиму с ЕС", - написал глава украинского государства в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник вечером.

Он назвал это "формальным, но важным шаг на пути к долгожданному в Украине решению".

"Теперь слово за Европарламентом и Советом ЕС", - добавил П.Порошенко.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что утверждение триалога состоится 2 марта.

"Визовый триалог для Украины завершился успешно. Послы ЕС утвердят его 2 марта (второй тур утверждения, вероятно, состоится в мае)", - написал Р.Йозвяк в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Как сообщалось, издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в Европейской Комиссии и Совете Евросоюза в начале февраля сообщило, что для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки"; процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля. А в марте можно рассчитывать на начало триалога по Украине (в случае Грузии он забрал только один день), в апреле – на перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае – на одобрение Советом ЕС. Отмечалось, что если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.