После обстрелов Авдеевки пророссийские боевики перешли в наступление - Жебривский

После обстрелов Авдеевки пророссийские боевики перешли в наступление, на данный момент бои продолжаются. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой начало стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады", - сообщил Жебривский. По его словам силы АТО отбили атаку, несколько боевиков убиты, в том числе террорист по кличке "Консул". На данный момент бой продолжается.

Ранее сообщалось, что российская сторона гарантирует прекращение обстрела Авдеевки с 10:00.

