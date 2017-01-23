Послом Украины в Чехии назначен Перебыйнис

Президент Петр Порошенко уволил Евгения Перебыйниса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чехии.

Соответствующие указы доступны на сайте президента.

48-летний Перебыйнис занимал должность посла в Латвии с мая 2015 года.

Он родился 9 ноября 1968 года в Тернополе, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко в 1992 году, владеет английским, русским, чешским и словацким языками.

С июня 2013 года он являлся главой департамента информационной политики Министерства иностранных дел.

В августе 2016 года Порошенко уволил посла в Чехии Бориса Зайчука.