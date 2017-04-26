Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Послы Европейского союза (ЕС) сегодня, 26 апреля, одобрили предоставление безвизового режима для граждан Украины. Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Совет ЕС подтвердит сделку 11 мая", - сообщил Йозвяк.

Решение послов стран Евросоюза приветствовал президент Украины Петр Порошенко, в данный момент вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко дающий брифинг в зоне ЧАЭС. "Только что Совет Европы на уровне послов принял историческое решение о предоставлении Украине безвизового режима. Дверь Евросоюза для Украины открыты. Осталось только решение совета Европы на уровне министров",- сказал Порошенко.

Отметим, 6 апреля за визовую либерализацию для Украины проголосовал Европейский парламент. За выступил 521 депутат, 75 были против, 36 - воздержались. Совет ЕС утвердит безвиз для Украины в начале мая После одобрения визовой либерализации послами Евросоюза этот вопрос рассмотрит Совет ЕС. Ожидается, что голосование пройдет 11 мая. Подписание соглашения может состояться 17 мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня. ЕС сможет приостановить безвизовый режим для Украины По словам евродепутата от Польши Дариуша Розати, в случае свертывания реформ в Украине Европейский союз может лишить украинцев права безвизовых путешествий по странам Шенгенской зоны. "Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет возможность для просмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, мало возможен, визовый режим может быть приостановлен. Мы имеем соответствующий механизм, который обусловлен в соглашении о визовой либерализации", - сказал Розати. Основные положения безвизовых поездок в Евросоюз для украинцев Как сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины, безвизовый режим позволит краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (исключая Великобританию и Ирландию) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней. При необходимости находиться в ЕС более длительное время, нужно будет оформить визу. Безвизовый режим не дает права на проживание или на трудоустройство в ЕС. При въезде в Шенгенскую зону гражданину Украины нужно будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерен вернуться к месту постоянного проживания. Кроме того, необходимо будет приобрести полис медицинского страхования и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства - в случае путешествия на автомобиле.

