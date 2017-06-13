Посольство Украины в Астане передало МИД Казахстана ноту по поводу карты без Крыма

Посольство Украины в Республике Казахстан потребовало от МИД Казахстана разъяснений по поводу размещения карты Украины без Крыма на фестивале Astana Art Fest. Об этом говорится в сообщении посольства.

"В Астане на бульваре Нуржол, в рамках фестиваля Astana Art Fest карта Украины - с признаками нарушения территориальной целостности. Карта РФ - с признаками нарушения государственного суверенитета Украины. Украинская сторона ожидает от МИД РК разъяснений и действий", - говорится в сообщении.

"Проинформировали Киев, обязательно сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока что неизвестно чья это была инициатива", - сказал временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан Владимир Джиджора в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что рисунок уже изменили.

Невірних мап в Астані більше немає. За автентичність зображення Кремля не відповідаємо :) pic.twitter.com/8XJ47AXTfy- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 июня 2017 г.

Пресс-секретарь дипломатического представительства Украины в Астане Ирина Блащук сообщила изданию "Азаттык", что в начале месяца карта Украины на "глобусе" была с указанием Крыма.

Как известно, на прошлой неделе в Астане проходил саммит глав стран- участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием глав Казахстана, России, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также и присоединившихся к ШОС Индии и Пакистана.

Ранее в одном из своих материалов британское издание Daily Mail назвало Крым частью России. Посольство Украины в Великобритании назвало провокацией материал Daily Mail.