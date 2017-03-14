Постановление Совета ЕС о продлении антироссийских санкций опубликовано в Официальном журнале Евросоюза

Решение Совета ЕС о продлении на полгода адресных санкций Евросоюза в отношении 150 физических и 37 юридических лиц из России и Украины, принятое накануне, во вторник опубликовано в "Официальном журнале" ЕС.

"Настоящий регламент вступает в силу на следующий день за его публикацией", - сказано в опубликованном юридическом акте.

Он применим во всех странах ЕС.

Очередное продление ограничительных мер, принятых ЕС в связи с событиями в Украине, будет действовать до 15 сентября 2017 года.

Эти меры, согласно документу, были введены за "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Они предусматривают запрет на поездки в страны ЕС и заморозку активов, вошедших в "черный список" граждан и организаций, в банках Евросоюза.

Как сообщил накануне Совет ЕС, "оценка ситуации не оправдывает изменение санкционного режима".