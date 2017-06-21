Правительство обещает соцпомощь пенсионерам, которым будет не хватать стажа

Проект пенсионной реформы предусматривает введение государственной социальной помощи для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют необходимого стажа.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева на брифинге в среду.

По словам министра, такой новый вид государственной адресной соцпомощи будет называться "временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не имеет права на пенсионную выплату".

"В течение трех лет людям, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа, но не имеющим 25 лет стажа, будет назначаться адресная государственная социальная помощь по их доходам в размере прожиточного минимума и выплачиваться до момента, когда они получат права на пенсионную выплату", - отметил Рева.

По его словам, таким образом будет учтена необходимость плавного перехода в рамках пенсионной реформы, чтобы люди не остались без социальной поддержки на этот период.