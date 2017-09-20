Правоохранители проводят обыски в мэрии Полтавы. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина". "Полиция и Генпрокуратура проводят обыски в кабинетах руководителей Полтавского горсовета и исполкома", - говорится в сообщении. В частности, обыски проводятся в кабинетах секретаря горсовета Оксаны Деркач; городского главы Александра Мамая; первого заместителя мэра Михаила Шевченко; заместителя мэра по вопросам ЖКХ Андрея Лямина; заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов, управляющий делами исполкома горсовета Натальи Сук. Как отмечается, обыски проводятся по постановлению Печерского районного суда Киева, в котором указано, что правоохранителям разрешено обыскать здание на ул. Соборности, 36 - без указания конкретных кабинетов. "В постановлении на обыск указано, что должностные лица Полтавского горсовета в течение 2016-2017 годов тратили средства на "Будгарант-7" и "УМБ-23". Размер израсходованных средств и лица, причастные к этому, не указаны. Уголовное производство, в рамках которого проходят обыски, было открыто в апреле 2017 года", - говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила интернет-провайдеров маршрутизации трафика в так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", аннексированный Крым и непризнанное Приднестровье.

