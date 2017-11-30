Председателем Верховного суда Украины избрана Валентина Данишевская
2017-11-30 16:31
Председателем Верховного Суда Украины избрана Валентина Ивановна Данишевская.
"Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко поздравила с избранием Председателя Верховного суда Данишевский Валентину Ивановну", - сообщает пресс-служба Совета судей Украины на своей странице в Фейсбуке в четверг.
В сообщении также говорится, что следующим вопросом на повестке дня пленума Верховного суда является избрание заместителя председателя.
Сейчас в работе пленума объявлено перерыва на 30 минут.