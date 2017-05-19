Представительство ЕС: Блокирование соцсетей негативно повлияет на свободу выражения мнения

В представительстве Европейского Союза отмечают, что решение СНБО Украины о блокировании российских социальных сетей и интернет-ресурсов является прерогативой украинской власти, но аргументы о национальной информационной безопасности недостаточны.

"Мы знаем о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы в Украине в рамках ограничительных мер, принятых Украиной", - сказал в комментарии "Европейской правде" руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС Юргис Вильчинскас.

Он отметил, что Евросоюз "слышал публичные заявления украинской власти, что решение было принято, исходя из интересов национальной информационной безопасности, и за последние месяцы Украина стала объектом многочисленных кибератак и дезинформационных кампаний".

"Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства", - подчеркнул представитель ЕС.

В то же время Ю.Вильчинскас указал, что эти аргументы не являются достаточными. "Тем не менее, мы ожидаем, что власть должна гарантировать, что ограничительные меры, принятые по соображениям национальной безопасности, не имеют негативного влияния на фундаментальное право на свободу выражения мнения", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ЕС до сих пор ждут подробные разъяснения от украинской власти, "в том числе по временному характеру санкций".