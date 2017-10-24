Премьер отстранил и.о.главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отстранении Олега Цвяха от исполнения обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

"Господин Цвях, с данной минуты Вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, открыть против Вас дело, против всех Ваших руководителей районных управлений, расследовать и будете сидеть", - сказал премьер в ходе заседания Совета развития регионов в Киеве во вторник.

Премьер призвал представителей местных властей предоставить ему до конца дня информацию о "смотрящих".

"Уважаемые коллеги, которые аплодировали, я жду от вас сегодня до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто являются смотрящими в ваших районах и областях", - сказал В.Гройсман.

Президент Петр Порошенко попросил предоставить ему копии данных материалов.

"Смотрящие остались в 2014, далеком 2013 году и я подчеркиваю, что от того, что вы делаете сегодня, если это правда, вы паразитируете сегодня на теле нашего государства и вам прощения нет. Виноваты - будете сидеть. Точка", - сказал премьер.