Президент намерен подписать изменения в закон относительно е-декларирования

Президент Украины Петр Порошенко сообщил представителям негосударственных организаций (НГО), что намерен подписать изменения в закон "О противодействии коррупции" в части электронного декларирования, сообщил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Мы приветствуем желание президента что-то изменить, однако сейчас закон существует и, по словам президента, он его подпишет", - сказал В.Шабунин журналистам по завершению встречи с П.Порошенко в понедельник в Киеве.

По его словам, негосударственные общественные организации стоят на позиции, что такого регулирования работы антикоррупционных организаций нет нигде в мире, поэтому его не должно быть и в Украине.

В свою очередь, исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин добавил, что президент не может ветировать этот закон, поскольку благодаря этим изменениям, военнослужащие в зоне АТО освобождаются от электронного декларирования.

Вместе с тем, глава государства предложил создать рабочую группу, которая наработает правки к нему, и соответствующие предложения П.Порошенко готов внести в парламент как неотложные.

Ранее в понедельник, 27 марта, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что в Администрации президента Украины предложили подписать изменения в закон "О противодействии коррупции" с обязательной подачей электронных деклараций членами негосударственных организаций (НГО), исключив из него контрагентов и подрядчиков НГО.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.

В ходе рассмотрения во втором чтении и принятия в целом законопроекта Рада приняла большое количество поправок, часть из которых их авторы меняли с голоса. Таким образом, в настоящее время окончательный текст принятого документа неизвестен.

Глава комитета по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев заявил, что не собирается подписывать принятый в документ. "Я не буду подписывать закон, если он будет противоречить законодательству, а его нормы будут взаимоисключать друг друга", - сказал он, добавив, что Рада приняла закон не в той редакции, которая была одобрена на заседании комитета.

Однако в понедельник, 27 марта, стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий уже подписал изменения в законодательство об электронном декларировании и передал его на подпись президенту

В посольстве США в Украине, комментируя принятые изменения, расширение перечня обязанных подавать е-декларации об имуществе и доходах на общественных деятелей является шагом назад в процессе реформ в Украине. "Е-декларации для высших государственных чиновников – сильный шаг вперед в продвижении реформ в Украине. Члены гражданского общества играют жизненно важную роль в обеспечении прозрачности; делать их мишенью – делать шаг назад", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в соцсети Twitter в четверг вечером.

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в своем аккаунте в "Твиттер" написал: "Е-декларации должны быть нацелены на коррупцию в органах государственного управления, а не препятствовать работе гражданского общества… Изменения в закон об е-декларировании – это шаг назад, не вперед, и должны быть пересмотрены".