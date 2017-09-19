Президент Украины провел встречу с Президентом Республики Польша

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Президент Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности проблематику безопасности.

Речь шла о дальнейшем развитии политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и трансграничного сотрудничества.

Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско- белорусских учений "Запад -2017".

Президент Украины поблагодарил Польшу за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между нашей страной и Европейским Союзом. Президент Дуда отметил, что Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС.

Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Отдельно обсуждались вопросы организации визита в Украину Президента А.Дуды до конца текущего года. По материалам сайта "Президент України".