Присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе следует расширить

Австрия в рамках своего председательства в ОБСЕ будет выступать за расширение миссии ОБСЕ в Украине, за улучшение ее технического оснащения, заявил глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

"ОБСЕ должна содействовать прекращению огня и прежде всего полному отводу тяжелых видов вооружений . Очень важной задачей является улучшение гуманитарной ситуации в этом регионе. У меня сложилось впечатление, что можно укрепить миссию наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины",- сказал С.Курц.

"При присутствии наблюдателей ОБСЕ ситуация не ухудшилась, а улучшилась. Поэтому целью станет расширение присутствие миссии ОБСЕ, важным пунктом станет лучшее техническое и персональное обеспечение этой миссии, чтобы наблюдение можно было вести в течение 24-х часов",- отметил он.