Профильный комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) в четверг, 9 марта, утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг днем: 39 членов комитета проголосовали "за", 4 – "против", 1 - воздержался.

Также члены комитета заслушали короткий доклад члена комитета по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента Майкла Бони.

Следующим шагом станет рассмотрение вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины Европейским Парламентом 5 апреля.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение комитета.

"Приветствую положительное решение комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам о введении безвизового режима для Украины. Спасибо докладчице Марии Габриэль и членам Комитета за поддержку Украины и объективную оценку реформаторских усилий украинской власти по надлежащей реализации соответствующих критериев", - написал он на своей странице в Фейсбук.

П.Порошенко также поручил МИД Украины активизировать соответствующую работу для скорейшего принятия положительного решения Европарламентом.

Как сообщалось, 28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто согласия относительно запуска визовой либерализации для граждан Украины.

1 марта завершился триалог между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога.

Таким образом завершение процесса либерализации визового режима требует еще нескольких процедурных моментов, в частности, рассмотрение и утверждение вопроса на пленарном заседании Европарламента, которое запланировано на 5 апреля, а также утверждение Советом ЕС.

После этого документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны и опубликовано в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.