Прокуратура Киева открыла уголовное производство в связи с освобождением задержанного ранее правоохранителями Михэила Саакашвили.

Позже в пресс-службе прокуратуре Киева уточнили, что начали "уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили".

"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 343 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник днем.

Часть 2 статьи 343 УК Украины - вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы, если они воспрепятствовали предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего, или совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.