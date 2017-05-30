Прокуратура подозревает Курченко в создании преступной организации

Прокуратура Одесской области согласовала и направила украинскому бизнесмену, приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

Согласно сообщению, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов в так называемой "преступной схеме С.Курченко".

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастному к сделкам с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Всего, по информации прокуратуры, в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых пока имеют 19 человек. Среди них – бывшие руководители ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли заходы судов в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщалось, украинский бизнесмен Сергей Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 годов совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период С.Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными С.Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года С.Курченко находится в международном розыске.

2 февраля текущего года стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на Одесского НПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тыс. тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд грн.

Реализовать данную схему С.Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели.