Прокуратура сообщила о подозрении мэру Ирпеня

Прокурор Киевской области сообщил о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку, который в бытность директором ООО "Сарафан" нарушил правила безопасности во время строительных работ, вследствие чего один человек погиб, еще один получил травмы.

Как информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области, накануне, 31 августа, В.Карплюку сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

"Установлено, что В.Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное произведение работ грузоподъемными кранами, что в свою очередь привело к аварии гусеничного крана и падению его стрелы на здание и людей.

"В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получил тяжелые телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении первому заместителю мэра Ирпеня Дмитрию Христюку в хищении (вместе с мэром этого города В.Карплюком) бюджетных средств и земель на десятки миллионов гривень.

Мэр Бучи Анатолий Федорук и мэр Ирпеня В.Карплюк подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению.