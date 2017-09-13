Против Луценко и Матиоса открыли производства из-за постов в Facebook

Дисциплинарные производства начала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

Против генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса открыли дисциплинарные производства, которые начала квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров. Об этом свидетельствует решение члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017 года, пишет "Украинская правда".

Отмечается, что Луценко и Матиоса обвиняют публикации в социальных сетях сообщений, которые нарушают презумпцию невиновности.

"Согласно Закону Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности", - пишет издание.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения польско-украинской границы в пункте пропуска "Шегини".