Против сотрудников СБУ за 4 года открыто более 80 дел, более 20 получили судебные приговоры

Все факты нарушений присяги сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) расследуются в установленном законом порядке, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"По нашим материалам, против сотрудников Службы безопасности Украины Военной прокуратурой возбуждено 84 уголовных производства, боюсь ошибиться на один-два. 22–25 сотрудников получили приговоры судов, 55-ти объявлено о подозрении, другие находятся на рассмотрении в судах", - рассказал В.Грицак на пленарном заседании Верховной Рады в среду, отвечая на вопрос, сколько сотрудников СБУ привлечены к ответственности за 4 года проведения АТО за нарушение присяги.

Глава СБУ напомнил, что почти 1 тыс 300 сотрудников Службы безопасности Украины, в основном из Крыма, Донецкой и Луганской областей, изменили присяге.

"Со всеми этими фактами измены ведутся уголовные производства Военной прокуратурой", - сказал В.Грицак.