провалила голосование о введении санкций против Януковича и его чиновников

Верховная Рада Украины провалила голосование за проект постановления №5350 "О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности". Так, за постановление проголосовали всего 202 нардепа. После этого спикер ВР Андрей Парубий дважды выносил на голосование вопрос о возвращении к постановлению, однако это предложение поддержали лишь 214 и 206 депутатов Рады. "Учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, широкий фронт враждебных проявлений со стороны Российской Федерации в военной, экономической, информационной сферах, а также намерения реализовать планы по дестабилизации ситуации в стране, существует острая потребность разнопланового противодействия агрессии Российской Федерации в лице тесно связанных с ней лиц", - указано в пояснительной записке. В частности, планировалось ввести санкции против экс-президента Виктора Януковича и ряда бывших украинских чиновников, которые входят в его ближайшее окружение, в частности, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Николая Азарова, Николая Присяжнюка, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Александра Якименко, Дмитрия Фирташа, Алексея Азарова, Раисы Богатыревой и Виктора Зубрицкого. Авторы законопроекта отмечали, что перечисленные лица совершают действия, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности, в частности, систематически оказывают финансовую и материальную помощь субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, распространяют антиукраинские лозунги с целью дестабилизация и разрушения политических, экономических и социальных структур Украины. Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 18 мая 2017 года, Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

