Проведение выборов на оккупированной территории в присутствии оккупационных войск невозможно - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса при наличии в регионе оккупационных войск является невозможной.

"Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента возле посольства, тут моя позиция является следующей: проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг в Киеве, отвечая на вопрос журналистов в связи с инцидентом у посольства ФРГ в Киеве после заявления немецкого посла о выборах на Донбассе.

По словам П.Порошенко, нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, которая имела место в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия.

"Можно провести параллели с российской базой в Севастополе, мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов", - подчеркнул президент Украины.

П.Порошенко добавил, что абсолютно неприемлемым является поведение народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, которое является его личной позицией.

"Она (позиция – ИФ) была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отображает позицию политической силы", - отметила глава государства.

Как сообщалось, 8 февраля, нардеп А.Гончаренко написал красной краской на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово Nein! ("нет" - ИФ). Парламентарий заявил, что сделал это в знак протеста против заявления немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник сообщил о начале уголовного производства по факту хулиганских действий нардепа А.Гончаренко возле посольства Германии в Киеве.

"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификацией ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.