Путин изложил свои мысли по поводу исторических "реалий"

Глава РФ Владимир Путин вновь заявил о том, что украинцы фактически не являются отдельным народом.

Свои мысли по поводу исторических "реалий" он изложил во время ежегодной пресс-конференции сегодня, 14 декабря, передает ТСН.

"Славянский мир сложно развивался. Сама Россия создавалась из многих славянских племен. В конце концов образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев. В этом смысле наши исторические и духовные корни дают мне право говорить, что мы один народ", - считает Путин.

"Ясно и другое. По мере развития, по мере того, что Украина близка к западным границам России, развивалась соответствующим образом. Там много гениального многообразия: и в языке, и в культуре. В России все это очень любят, считают это частью собственной культуры", - продолжил он.

По мнению российского президента, в ХІХ веке внезапно "появились люди, которые начали говорить, что Украина должна быть независимой, самостоятельной".

"Они имеют право. Особенно это было актуально в рамках империи, где производилась определенная насильственная русификация. Для Украины это было все-таки менее важно, так как Украина - православная страна. Ничем вообще украинцы от россиян не отличались. Ничем вообще. Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир. Там сегодня по-другому центр называется. В результате нахождения в составе Российской империи вокруг нее прирастали территориями в результате русско-турецких воен, Второй мировой войны. Но в 1922-1924 годах большевики почему-то решили, что все прилегающие к исторической части Украины территории должны быть погружены во вновь создаваемую республику. Все Причерноморье ушло туда, западные области. Но так сложилось. Ладно", - заявил Путин во время "ликбеза".

Коснулся он и темы Крыма, который сейчас оккупировала Россия.

"В 1954 году взяли Крым туда отдали, нарушив действующее тогда союзное законодательство, которое требовало тогда согласия Верховного совета РСФСР. Решено тогда было президиумом Верховного Совета", - сказал он.