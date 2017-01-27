Работа над созданием госпитальных округов пройдет до конца 2017 г. в четыре этапа

План развития системы госпитальных округов предусматривает четыре этапа работы над их созданием и рассчитан до конца 2017 года.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в пятницу, в настоящее время проходит процесс формирования госпитальных округов.

Минздрав уже получил окончательные проекты от 18 областей, проекты 14 из них уже направлены на согласование в центральные органы исполнительной власти, после чего они должны быть утверждены правительством. Проекты остальных областей находятся в стадии доработки.

Второй этап предусматривает формирование госпитальных советов, которые будут состоять из представителей каждого города областного значения, района и объединенной территориальной общины.

"Собственники всех больниц собираются вместе и начинают планировать свой госпитальный округ. Каждая община, у которой есть больница, должна быть представлена в таком совете", - сказал он.

На третьем этапе развития системы госпитальных округов госпитальный совет будет разрабатывать пятилетний план, который должен утверждаться общим решением местных советов.

План должен содержать описание стратегического развития госпокруга, маршрутов пациентов в его пределах, оптимального распределение функций между участниками округа, определение видов и объемов медицинской помощи.

Для создания маршрутов транспорта, которые бы довозили пациентов из разных населенных пунктов в больницы, планируется провести в регионах переговоры с перевозчиками

Кроме того, план развития должен включать в себя перечень перспективных медучреждений, чьи возможности предлагается расширить для достижения ими уровня, определенного требованиями Минздрава, а также план развития данных учреждений с оценкой инвестиционных потребностей и возможных рисков.

"Четвертый этап - это реализация этого плана, в том числе с привлечением инвестиций, включая государственные инвестиции. Но когда государство во что-то инвестирует, то оно должно инвестировать в четкие планы и приоритеты, которые определяют сами общины", - отметил замминистра.

В свою очередь вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что государство будет продолжать направление государственной медицинской субвенции в регионы.

"Медицинская субвенция, в каком объеме шла от государства, в таком и будет идти дальше. На сегодня, в связи с тем, что больницы в большинстве являются собственностью общин, на них возлагается вопрос обслуживания и коммунальных платежей. Все остальное обеспечивает государство", - сказал он.

Минздрав совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ подготовили для регионов разъяснительные письма о сферах ответственности центральных и местных властей.