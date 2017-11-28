Рада до конца года решит ряд кадровых вопросов

Верховная Рада на последней пленарной неделе текущего года примет решения по ряду кадровых вопросов, рассчитывает председатель парламента Андрей Парубий, не уточняя при этом, по каким именно.

"Я очень рассчитываю, что мы сможем в последнюю пленарную неделю этого года выйти на ряд кадровых вопросов. Я не буду обозначать, каких именно", - заявил он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Спикер парламента напомнил, что открытыми остаются вопросы назначения членов Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, главы Национального банка Украины, избрание омбудсмена.

"Это целый набор кадровых долгов Верховной Рады, которые мы должны были бы решить согласно законодательству. Я не хочу наперед давать обещания и давать предсказания. Потому что это дело не благодарное. Результат в большой степени зависит от того, насколько удастся найти компромисс между фракциями и найти предложение, которое смогло бы всех объединить", - пояснил А.Парубий.

При этом он отметил, что кадровые вопросы для парламента – самые сложные.

Согласно календарному плану, до конца текущего года народные депутаты еще две недели буду работать в режиме пленарных заседаний (5-8 и 19-22 декабря).