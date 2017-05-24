Рада исправила ошибку в названии Мукачево

Народные депутаты Украины переименовали город Мукачеве Закарпатской области в Мукачево.

Cоответствующее решение на заседании парламента во вторник поддержали 234 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к поддержанному парламентариями постановлению, переименование города было инициировано его жителями в связи с необходимостью исправить ошибку, которая имела место при присвоении названия населенному пункту после вхождения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР.

По информации Мукачевского городского совета, после 1944г город получил название "Мукачів". При этом в 1947г с опубликованием официального справочника УССР: "Административно-территориальное разделение" начало использоваться другое название населенного пункта – "Мукачеве", которое используется в официальном учете и по сей день.

Вместе с тем, в паспорте гражданина Украины и других официальных документах, а также в ежедневном употреблении жителей города в большинстве случаев употребляется название "Мукачево".

Кроме Мукачево народные депутаты также переименовали еще несколько сел.