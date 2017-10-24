Рада может присоединять созданные в размере района громады к соседним районам – Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что Верховная Рада может присоединять объединенные территориальные громады, которые занимают площадь целого района, к соседним районам для экономии расходов на районную государственную администрацию.

"В первую очередь, это возможность присоединения такой громады, которая была создана в размере района, к соседнему району, для того, чтобы уменьшить расходование средств на содержание аппарата управления района", - сказал Г.Зубко в Киеве во вторник.

Вице-премьер уточнил, что соответствующая инициатива направлена в профильный комитет парламента.

Он заявил, что вопросы изменения границ районов, а также создания и ликвидации райадминистраций находятся в компетенции Верховной Рады.

Г.Зубко отметил, что другой вариант - проведение административно-территориальной реформы с внесением изменений в Конституцию, что позволит изменять границы районов.

По его словам, важным является решение вопроса распределения полномочий между райгосадминистрациями и громадами, в вопросе управления учреждениями, которые работают на районном уровне и находятся в сфере управления администрации.