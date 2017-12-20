Рада начнет рассмотрение закона о деоккупации Донбасса в январе - Парубий

Верховная Рада Украины (ВРУ) в январе начнет рассмотрение закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе заседания ВРУ заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Наша сессия будет продолжаться еще в январе. И я убежден, что для всех нас принятие закона, который определяет Россию оккупантом, является принципиальным. И я надеюсь и убежден, что в следующую пленарную неделю, если не ошибаюсь, это будет 16 января, начнем с рассмотрения закона о деоккупации", - сказал Парубий.

Напомним, ранее в парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" призвали депутатов провести дополнительные консультации по закону о реинтеграции Донбасса.

По словам представителя президента в Верховной Раде, нардепа от БПП Ирины Луценко, необходимо дождаться выводов юридического управления относительно законопроекта в связи с внесением большого количества поправок к первоначальному варианту документа.