Рада не смогла снять с рассмотрения старый проект закона об отмене депутатской и судейской неприкосновенности.

За постановление о том, чтобы снять с рассмотрения проект изменений в Конституцию по поводу неприкосновенности депутатов и судей No1776 проголосовали 188 депутатов при 226 необходимых.

Рада направила этот проект закона в Конституционный суд 5 февраля 2015 года. Конституционный суд в заключении от 16 июня 2015 года сделал ряд замечаний к проекту по поводу неприкосновенности судей.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия 9 декабря 2015 года рекомендовал парламенту определиться с дальнейшей судьбой законопроекта.

Вопрос ограничения неприкосновенности судей депутаты решили приняв изменения в Конституцию в части правосудия. Так как в парламент поступило еще два проекта изменений в Конституцию по поводу отмены депутатской неприкосновенности депутатский No6773 и президентский No7203, комитет рекомендовал Раде снять с рассмотрения проект изменений в Конституцию по поводу неприкосновенности депутатов и судей No1776.

Глава парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич заявил, что проект необходимо снять с рассмотрения, чтобы открыть дорогу для работы с новыми законопроектами, которые Рада сегодня направила в КСУ. Депутат Юрий Левченко отметил, что проект нужно снять с рассмотрения, но если голосов не наберется, это не помешает депутатам рассматривать новые законопроекты, поскольку в них идет речь только о депутатской неприкосновенности.

Спикер Андрей Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики продолжить работу над тем, чтобы проект был снят с рассмотрения.

Ранее сегодня сообщалось, что Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: тот, который подал в парламент президент Петр Порошенко, и альтернативный - от группы депутатов.