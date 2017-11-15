Рада одобрила в 1-м чтении проект госбюджета-2018

Верховная Рада во вторник одобрила постановление (№7000-п) о выводах и предложениях к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", что является принятием проекта госбюджета в первом чтении.

За соответствующе решение проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Помимо этого, Верховная Рада в этот день одобрила в первом чтении два других законопроекта из так называемого "бюджетного пакета": "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№7116) и "О внесении изменений в Налоговой кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (№6776-д).

За эти документы проголосовали соответственно 251 и 260 народных избранников.