Рада освободила большинство военных от подачи е-деклараций, но обязала подавать их антикоррупционеров

Верховная Рада Украины освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, однако обязала подавать данную отчетность ряд других категорий лиц.

В частности, Верховная Рада обязала подавать данные об имуществе и доходах физические лица, которые получают средства и/или имущество на антикоррупционную деятельность, в частности, руководители соответствующих общественных организаций, членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.